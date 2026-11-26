Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Anlage im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Upbound Group-Anteile bei 28,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 34,614 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 948,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,39 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 948,08 USD entspricht einer negativen Performance von 5,19 Prozent.
Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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