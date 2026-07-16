Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Investment im Blick
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Upbound Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Anteile betrug an diesem Tag 51,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Upbound Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,935 Upbound Group-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.07.2026 42,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,52 Prozent verringert.
Am Markt war Upbound Group jüngst 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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