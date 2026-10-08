Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Hochrechnung
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,835 Upbound Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 15,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,34 Prozent verringert.
Upbound Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 894,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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