Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Performance unter der Lupe 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Upbound Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,918 Upbound Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 600,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,80 USD belief. Das entspricht einem Minus von 39,99 Prozent.

Insgesamt war Upbound Group zuletzt 1,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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