NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Upbound Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,37 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 340,483 Upbound Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 19,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 744,98 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 744,98 USD, was einer negativen Performance von 32,55 Prozent entspricht.

Am Markt war Upbound Group jüngst 1,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

