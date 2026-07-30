Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Anlage
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Upbound Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Upbound Group-Aktie bei 24,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 410,509 Upbound Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Upbound Group-Papiers auf 20,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 600,16 USD wert. Damit wäre die Investition 14,00 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Upbound Group eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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