Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Investmentbeispiel
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Upbound Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Upbound Group-Papier an diesem Tag 26,31 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,008 Upbound Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 806,54 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 30.06.2026 auf 21,22 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,35 Prozent verringert.
Insgesamt war Upbound Group zuletzt 1,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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