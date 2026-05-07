NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.05.2025 wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Upbound Group-Aktie an diesem Tag 23,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432,152 Anteilen. Die gehaltenen Upbound Group-Anteile wären am 06.05.2026 8 215,21 USD wert, da der Schlussstand 19,01 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 8 215,21 USD, was einer negativen Performance von 17,85 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at