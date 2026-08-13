Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Upbound Group-Investment 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Upbound Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,716 Upbound Group-Papiere. Die gehaltenen Upbound Group-Anteile wären am 12.08.2026 299,23 USD wert, da der Schlussstand 19,04 USD betrug. Mit einer Performance von -70,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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