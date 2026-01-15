Upbound Group Aktie

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

Rentable Upbound Group-Investition? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,130 Upbound Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 19,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,31 Prozent.

Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Upbound Group Inc Registered Shs 17,30 0,00% Upbound Group Inc Registered Shs

