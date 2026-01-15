Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Rentable Upbound Group-Investition?
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,130 Upbound Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 19,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,31 Prozent.
Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|17,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.