Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Lohnende Upbound Group-Anlage?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr bedeutet
Upbound Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 22,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,683 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809,65 USD wert. Mit einer Performance von -19,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Upbound Group eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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