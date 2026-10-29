NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Upbound Group-Einstiegs gewesen.

Am 29.10.2023 wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,27 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,957 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,92 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 33,08 Prozent gleich.

Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 987,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at