NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Upbound Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Upbound Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,309 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 43,67 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 28.01.2026 auf 18,91 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,33 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at