Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Investmentbeispiel 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Anteile betrug an diesem Tag 43,46 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,010 Upbound Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 555,45 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 04.11.2026 auf 24,14 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 44,45 Prozent gleich.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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