Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Investmentbeispiel
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Upbound Group-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Upbound Group-Anteile betrug an diesem Tag 43,46 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,010 Upbound Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 555,45 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 04.11.2026 auf 24,14 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 44,45 Prozent gleich.
Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|21,59
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.