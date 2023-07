NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes US Global Investors-Investment eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in US Global Investors gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die US Global Investors-Aktie bei 2,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 442,478 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.07.2023 gerechnet (3,06 USD), wäre die Investition nun 1 353,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,40 Prozent.

US Global Investors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

