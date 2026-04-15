U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|US Global Investors-Investition
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug an diesem Tag 1,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investierten, hätten nun 645,161 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen US Global Investors-Papiere wären am 14.04.2026 1 619,35 USD wert, da der Schlussstand 2,51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,94 Prozent angewachsen.
US Global Investors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,63 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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