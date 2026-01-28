U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
Rentables US Global Investors-Investment?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,42 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 132,231 US Global Investors-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 3,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 553,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 37,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
