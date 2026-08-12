NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das US Global Investors-Papier an diesem Tag 2,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38,610 US Global Investors-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 3,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,08 Prozent angewachsen.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 38,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at