U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Profitabler US Global Investors-Einstieg?
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.05.2016 wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die US Global Investors-Aktie bei 1,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 347,594 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 2,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 636,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,36 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 31,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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