U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Performance unter der Lupe
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die US Global Investors-Aktie an diesem Tag 2,00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das US Global Investors-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,000 US Global Investors-Anteilen. Die gehaltenen US Global Investors-Anteile wären am 09.06.2026 139,00 USD wert, da der Schlussstand 2,78 USD betrug. Damit wäre die Investition um 39,00 Prozent gestiegen.
US Global Investors wurde am Markt mit 34,01 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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