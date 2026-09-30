U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|US Global Investors-Performance
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen
Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das US Global Investors-Papier bei 1,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 543,478 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 581,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,15 Prozent.
US Global Investors wurde am Markt mit 35,93 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu U.S. Global Investors Inc.
Analysen zu U.S. Global Investors Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|U.S. Global Investors Inc.
|2,52
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.