NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen US Global Investors-Investment gewesen.

Die US Global Investors-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das US Global Investors-Papier bei 1,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 543,478 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 581,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,15 Prozent.

US Global Investors wurde am Markt mit 35,93 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at