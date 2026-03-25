U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Langfristige Performance
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 423,729 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen US Global Investors-Papiere wären am 24.03.2026 1 228,81 USD wert, da der Schlussstand 2,90 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 22,88 Prozent vermehrt.
Der US Global Investors-Wert an der Börse wurde auf 36,37 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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