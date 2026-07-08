U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Rentable US Global Investors-Investition?
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.07.2016 wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 471,698 US Global Investors-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 405,66 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 07.07.2026 auf 2,98 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 405,66 USD entspricht einer Performance von +40,57 Prozent.
US Global Investors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!