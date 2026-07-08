U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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Rentable US Global Investors-Investition? 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen US Global Investors-Investment gewesen.

Am 08.07.2016 wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 471,698 US Global Investors-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 405,66 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 07.07.2026 auf 2,98 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 405,66 USD entspricht einer Performance von +40,57 Prozent.

US Global Investors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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