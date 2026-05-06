NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen US Global Investors-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,18 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hat, hat nun 139,276 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 362,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,79 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 33,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at