U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lohnender US Global Investors-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die US Global Investors-Aktie bei 6,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 154,321 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen US Global Investors-Aktien wären am 20.10.2026 402,78 USD wert, da der Schlussstand 2,61 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 59,72 Prozent verkleinert.
US Global Investors war somit zuletzt am Markt 32,37 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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