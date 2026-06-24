NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der US Global Investors-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 508,772 US Global Investors-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 017,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,18 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 39,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at