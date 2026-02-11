U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

Langfristige Performance 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 134,048 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 3,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 414,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 38,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

