NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein US Global Investors-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen US Global Investors-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das US Global Investors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren US Global Investors-Anteile 3,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das US Global Investors-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,546 US Global Investors-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,52 Prozent.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 35,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at