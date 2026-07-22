U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lukrativer US Global Investors-Einstieg?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein US Global Investors-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das US Global Investors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren US Global Investors-Anteile 3,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das US Global Investors-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,546 US Global Investors-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,52 Prozent.
Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 35,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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