U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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Lukrative US Global Investors-Anlage? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein US Global Investors-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen US Global Investors-Investment gewesen.

Am 03.06.2021 wurde die US Global Investors-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die US Global Investors-Aktie an diesem Tag 6,13 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 631,321 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 4 225,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 32,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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