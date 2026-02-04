U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lohnender US Global Investors-Einstieg?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in US Global Investors von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,26 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,675 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,01 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 03.02.2026 auf 3,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,99 Prozent eingebüßt.
US Global Investors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
