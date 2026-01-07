NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das US Global Investors-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2,95 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in US Global Investors-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 389,831 US Global Investors-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 8 406,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,48 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,93 Prozent.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 31,76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at