NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 644,737 US Global Investors-Aktien. Die gehaltenen US Global Investors-Anteile wären am 25.08.2026 5 427,63 USD wert, da der Schlussstand 3,30 USD betrug. Damit wäre die Investition 45,72 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 41,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at