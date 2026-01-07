NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das USANA Health Sciences-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,221 USANA Health Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers auf 19,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 68,39 Prozent verkleinert.

Alle USANA Health Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at