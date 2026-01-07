USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|USANA Health Sciences-Investment im Blick
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das USANA Health Sciences-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,221 USANA Health Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers auf 19,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 68,39 Prozent verkleinert.
Alle USANA Health Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!