NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen USANA Health Sciences-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 94,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 105,764 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 13,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 455,31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,45 Prozent abgenommen.

USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 265,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at