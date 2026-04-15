NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der USANA Health Sciences-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1,557 USANA Health Sciences-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers auf 18,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -71,18 Prozent.

Der Marktwert von USANA Health Sciences betrug jüngst 335,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at