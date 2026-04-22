NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die USANA Health Sciences-Aktie an diesem Tag bei 97,32 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,275 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 198,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,13 Prozent.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 380,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at