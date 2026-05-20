NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag bei 102,37 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 97,685 Anteilen. Die gehaltenen USANA Health Sciences-Aktien wären am 19.05.2026 1 706,55 USD wert, da der Schlussstand 17,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,93 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 332,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at