WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

Langfristige Investition 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen USANA Health Sciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der USANA Health Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 33,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,202 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 538,51 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 10.03.2026 auf 17,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 324,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

