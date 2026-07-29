NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 29.07.2025 wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag 30,26 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 3,305 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 23,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,20 Prozent.

Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 412,32 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at