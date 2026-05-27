USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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Profitable USANA Health Sciences-Investition? 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.05.2016 wurde die USANA Health Sciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag 60,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das USANA Health Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,649 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 18,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,88 Prozent verringert.

Der Marktwert von USANA Health Sciences betrug jüngst 345,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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