NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen USANA Health Sciences-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das USANA Health Sciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren USANA Health Sciences-Anteile an diesem Tag 31,70 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,546 USANA Health Sciences-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 434,70 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 25.08.2026 auf 13,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,53 Prozent verringert.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 250,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at