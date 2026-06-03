NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen USANA Health Sciences-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,501 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 604,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,53 Prozent eingebüßt.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 338,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at