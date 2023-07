NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in USANA Health Sciences bedeutet

Anleger, die vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.07.2018 wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das USANA Health Sciences-Papier an diesem Tag 111,30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,985 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.07.2023 gerechnet (61,29 USD), wäre das Investment nun 550,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,93 Prozent.

Alle USANA Health Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at