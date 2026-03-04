NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die USANA Health Sciences-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die USANA Health Sciences-Aktie bei 58,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,718 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (19,45 USD), wäre das Investment nun 33,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66,59 Prozent.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 367,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at