NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen USANA Health Sciences-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,838 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 36,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,98 Prozent vermindert.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 359,71 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at