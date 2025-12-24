USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Frühe Investition
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,838 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 36,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,98 Prozent vermindert.
USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 359,71 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USANA Health Sciences Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu USANA Health Sciences Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USANA Health Sciences Inc.
|16,50
|0,00%