WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

USANA Health Sciences-Investment 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1,758 USANA Health Sciences-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.01.2026 38,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,97 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 61,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 401,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

