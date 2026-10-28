USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|USANA Health Sciences-Investition
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,267 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 313,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,67 Prozent abgenommen.
USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 260,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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