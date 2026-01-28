NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der USANA Health Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,629 USANA Health Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 257,47 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 27.01.2026 auf 22,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,25 Prozent verringert.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 405,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at