NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das USANA Health Sciences-Papier an diesem Tag 99,90 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 10,010 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,21 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 14.07.2026 auf 21,40 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 78,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 406,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at