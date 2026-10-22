Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Veeco Instruments-Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,25 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,059 Veeco Instruments-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 195,76 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 21.10.2026 auf 46,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,58 Prozent erhöht.
Am Markt war Veeco Instruments jüngst 2,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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